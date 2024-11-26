Сосед раскрыл на допросе, почему зверски убил девочку и бросил в загоне на съедение свиньям

Дело в том, что убийца работал на ферме в АО «Андроновское». Одну из руководящих должностей в предприятии занимал отец убитой, а мужчина был очень недоволен решениями шефа. Чтобы выпустить пар, он решил как-то насолить начальнику. По пьяни он ворвался в загон на участке фермера, чтобы забить животных, но в этот момент там кормила поросят его дочь. Психу быстро пришла в голову идея убить её вместо свиней, после чего он нанёс два удара палкой по её голове, от которых девочка скончалась.