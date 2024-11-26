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26 ноября, 12:34
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Сосед раскрыл на допросе, почему зверски убил девочку и бросил в загоне на съедение свиньям

Сосед объяснил убийство школьницы в загоне для свиней желанием отомстить её отцу

Сосед 17-летней жительницы Красноярского края, найденной мёртвой в загоне для свиней, заявил, что решил убить девочку ради мести её отцу, который является его начальником. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своём телеграм-канале.

Кадры допроса убийцы. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Дело в том, что убийца работал на ферме в АО «Андроновское». Одну из руководящих должностей в предприятии занимал отец убитой, а мужчина был очень недоволен решениями шефа. Чтобы выпустить пар, он решил как-то насолить начальнику. По пьяни он ворвался в загон на участке фермера, чтобы забить животных, но в этот момент там кормила поросят его дочь. Психу быстро пришла в голову идея убить её вместо свиней, после чего он нанёс два удара палкой по её голове, от которых девочка скончалась.

«Там была евоная дочка. Я нанёс ей 2 удара, взял палку и побежал домой», — сказал престпуник.

После гибели девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», будет ли оно переквалифицировано на «‎Убийство», пока не сообщалось.

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Напомним, что трагедия случилась вечером 23 ноября в деревне Ушанка. В загоне для скота была найдена мёртвой 17-летняя девочка, на теле которой нашли множество укусов животных. В стойле находились свиньи и быки. Изначально следователи подумали, что два быка сумели вырваться из загона и напали на несчастную, которая потеряла сознание от удара животного, после чего его загрызли свиньи. Однако затем под подозрение попал мужчина, живущий по соседству.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Красноярского края

Владимир Озеров
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