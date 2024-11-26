Сосед раскрыл на допросе, почему зверски убил девочку и бросил в загоне на съедение свиньям
Сосед объяснил убийство школьницы в загоне для свиней желанием отомстить её отцу
Сосед 17-летней жительницы Красноярского края, найденной мёртвой в загоне для свиней, заявил, что решил убить девочку ради мести её отцу, который является его начальником. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своём телеграм-канале.
Кадры допроса убийцы. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
Дело в том, что убийца работал на ферме в АО «Андроновское». Одну из руководящих должностей в предприятии занимал отец убитой, а мужчина был очень недоволен решениями шефа. Чтобы выпустить пар, он решил как-то насолить начальнику. По пьяни он ворвался в загон на участке фермера, чтобы забить животных, но в этот момент там кормила поросят его дочь. Психу быстро пришла в голову идея убить её вместо свиней, после чего он нанёс два удара палкой по её голове, от которых девочка скончалась.
«Там была евоная дочка. Я нанёс ей 2 удара, взял палку и побежал домой», — сказал престпуник.
После гибели девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», будет ли оно переквалифицировано на «Убийство», пока не сообщалось.
Напомним, что трагедия случилась вечером 23 ноября в деревне Ушанка. В загоне для скота была найдена мёртвой 17-летняя девочка, на теле которой нашли множество укусов животных. В стойле находились свиньи и быки. Изначально следователи подумали, что два быка сумели вырваться из загона и напали на несчастную, которая потеряла сознание от удара животного, после чего его загрызли свиньи. Однако затем под подозрение попал мужчина, живущий по соседству.
Telegram / Прокуратура Красноярского края