«Авангард» обыграл «Металлург» со счётом 2:1 в матче КХЛ

ХК «Авангард» из Омска обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Металлург» и закончилась при счёте 2:1 по буллитам.

Первую шайбу в матче забил форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев на 16-й минуте. «Авангарду» удалось сравнять счёт лишь на последней минуте основного времени (60-я) — отличился Наиль Якупов с дебютным голом в сезоне. Оставшись в овертайме в большинстве «Металлург» не смог добиться победного разрыва. Победу в последовавшей серии буллитов взяли спортсмены хоккеисты омской команды. Это третья победа подряд для «Авангарда».