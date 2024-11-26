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26 ноября, 18:25

«Авангард» обыграл «Металлург» со счётом 2:1 в матче КХЛ

ХК «Авангард» из Омска обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Металлург» и закончилась при счёте 2:1 по буллитам.

Первую шайбу в матче забил форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев на 16-й минуте. «Авангарду» удалось сравнять счёт лишь на последней минуте основного времени (60-я) — отличился Наиль Якупов с дебютным голом в сезоне. Оставшись в овертайме в большинстве «Металлург» не смог добиться победного разрыва. Победу в последовавшей серии буллитов взяли спортсмены хоккеисты омской команды. Это третья победа подряд для «Авангарда».

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Вчера Life.ru сообщал о том, как прошла встреча ХК «Ак Барс» из Казани и столичного ЦСКА. Матч в рамках КХЛ проходил в Москве и закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Юрий Лысенко
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