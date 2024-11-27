Блогеру Дудю* грозит новый иноагентский штраф

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол против журналиста и блогера Юрия Дудя*. Ему грозит ответственность за создание и распространение материалов в интернете без указания его статуса иноагента.

«Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя Ю.А.*, дата его рассмотрения пока не назначена», - сообщили РИА «Новости» в суде.

Протокол касается производства или распространения материалов иноагентом с использованием сети без упоминания о том, что эти материалы были созданы, распространены или касаются деятельности иностранного агента. Блогеру грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ внесло Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Ранее блогера уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте, а летом 2022 года суд наложил на него штраф в 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Кроме того, он получал штрафы за пропаганду наркотиков в двух интервью.