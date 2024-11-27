Машину, набитую баранами, тормознули под Омском. Это привело к серийным похитителям

В Омской области был остановлен автомобиль, набитый баранами. Это помогло выйти на серийных похитителей животных. Как оказалось, предприимчивые мужчины в течение трёх недель вывезли 42 баранов из деревни неподалёку. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области.

Автомобиль с баранами, остановленный в Омской области. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

«В ходе дальнейшей работы с задержанными сотрудниками уголовного розыска установлена причастность двух из них – омичей 1997 и 1999 г.р. – к кражам скота из загонов в с. Максимовка и Изюмовка... Общий материальный ущерб составил 593 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

«Ниссан Санни» остановили на трассе Шербакуль — Азово. В нём находилось подозрительно много «пассажиров»: на сидении находилось 8 баранов, также в машине ехали водитель и двое пассажиров. После того, как мужчины не смогли внятно объяснить, откуда и куда везут скот, их задержали. Во время допроса выяснилось, что бараны на самом деле украдены. Их уже вернули владельцам.