Машину, набитую баранами, тормознули под Омском. Это привело к серийным похитителям
В Омской области задержаны «серийные похитители» баранов, им грозит 5 лет тюрьмы
В Омской области был остановлен автомобиль, набитый баранами. Это помогло выйти на серийных похитителей животных. Как оказалось, предприимчивые мужчины в течение трёх недель вывезли 42 баранов из деревни неподалёку. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области.
Автомобиль с баранами, остановленный в Омской области. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области
«В ходе дальнейшей работы с задержанными сотрудниками уголовного розыска установлена причастность двух из них – омичей 1997 и 1999 г.р. – к кражам скота из загонов в с. Максимовка и Изюмовка... Общий материальный ущерб составил 593 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
«Ниссан Санни» остановили на трассе Шербакуль — Азово. В нём находилось подозрительно много «пассажиров»: на сидении находилось 8 баранов, также в машине ехали водитель и двое пассажиров. После того, как мужчины не смогли внятно объяснить, откуда и куда везут скот, их задержали. Во время допроса выяснилось, что бараны на самом деле украдены. Их уже вернули владельцам.
Правоохранители установили, что подобным задержанные промышляли и ранее. Серийные похитители работали по следующей схеме: наведывались в село под покровом ночи, оставляли одного следить за обстановкой, пробираясь за скотом. Затем животных перевозили заказчику в Ленинском округе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дельцам грозит до 5 лет.
А ранее Life.ru рассказал, как деревне Ушанка Красноярского края в деревянной постройке на территории частного дома нашли тело 17-летней девочки с множественными следами укусов животных в области головы и различных частей тела. В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Согласно первоначальной версии правоохранителей, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. Однако затем выяснилось, что в смерти несовершеннолетней виноват сосед, конфликтовавший с её отцом и затеявший месть.