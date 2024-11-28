«Могут сработать»: Зеленский просит у Запада ПВО, способные сбить «Орешник»
Зеленский запросил у Запада новые системы ПВО после испытаний «Орешника»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнёрам с просьбой о предоставлении новых комплексов противовоздушной обороны, способных, по его мнению, справиться с российской ракетой «Орешник».
Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По его словам, Украина нуждается в конкретных системах, которые «могут сработать». Однако он не раскрыл, о каких именно комплексах идёт речь.
«Мы обсудили с Марком (Рютте. — прим. Life.ru.) имеющиеся возможности реагирования — необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнёров», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день не существует средств противодействия новейшей российской системе «Орешник». Позднее командующий РВСН Каракаев добавил, что эта система способна поражать цели по всей Европе. Британские СМИ писали, что ракета способна поразить Великобританию всего за 20 минут после старта.