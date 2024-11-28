«Могут сработать»: Зеленский просит у Запада ПВО, способные сбить «Орешник»

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнёрам с просьбой о предоставлении новых комплексов противовоздушной обороны, способных, по его мнению, справиться с российской ракетой «Орешник».

Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По его словам, Украина нуждается в конкретных системах, которые «могут сработать». Однако он не раскрыл, о каких именно комплексах идёт речь.