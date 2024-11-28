«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 21:15

«Могут сработать»: Зеленский просит у Запада ПВО, способные сбить «Орешник»

Зеленский запросил у Запада новые системы ПВО после испытаний «Орешника»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнёрам с просьбой о предоставлении новых комплексов противовоздушной обороны, способных, по его мнению, справиться с российской ракетой «Орешник».

Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По его словам, Украина нуждается в конкретных системах, которые «могут сработать». Однако он не раскрыл, о каких именно комплексах идёт речь.

«Мы обсудили с Марком (Рютте. — прим. Life.ru.) имеющиеся возможности реагирования — необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнёров», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

«Инструмент в руках врага»: Военный эксперт опроверг украинский фейк об «Орешнике»
«Инструмент в руках врага»: Военный эксперт опроверг украинский фейк об «Орешнике»

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день не существует средств противодействия новейшей российской системе «Орешник». Позднее командующий РВСН Каракаев добавил, что эта система способна поражать цели по всей Европе. Британские СМИ писали, что ракета способна поразить Великобританию всего за 20 минут после старта.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • «Орешник» (ракета)
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar