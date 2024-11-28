Западные страны придерживаются стратегии, которая заключается в провокациях в адрес России, чтобы развязать войну, сняв при этом с себя ответственность. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора ГДР Ханс Бауэр.

По его словам, цель Запада состоит в формировании ошибочного впечатления о России: мол, она нападает на другие страны. А в это время западные государства якобы защищают весь мир.