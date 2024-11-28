Бывший чиновник из ГДР раскрыл хитрый замысел Запада в отношении России
Экс-замгенпрокурора ГДР Бауэр обвинил Запад в желании спровоцировать РФ на войну
Западные страны придерживаются стратегии, которая заключается в провокациях в адрес России, чтобы развязать войну, сняв при этом с себя ответственность. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора ГДР Ханс Бауэр.
По его словам, цель Запада состоит в формировании ошибочного впечатления о России: мол, она нападает на другие страны. А в это время западные государства якобы защищают весь мир.
«Это делается для того, чтобы создать впечатление, что Россия — агрессор, что это она нападает на другие государства, а сами они якобы защищают мир и свободу во всём мире», — отметил собеседник RT.
Напомним, ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник также обвинил НАТО в желании спровоцировать ядерную войну. Он назвал «тупым» главу комитета Альянса Роба Бауэра, который призвал к превентивным ударам по территории России. Кстати, не менее жёсткий ответ адмирал получил и от Сергея Лаврова.
Kandinsky 3.1 / Life.ru