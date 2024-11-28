Путин: Применение нового оружия не терпит суеты
Президент РФ Владимир Путин отметил, что при применении нового оружия суета неуместна. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Астане после заседания ОДКБ.
«Мы дотерпели до момента, когда провели испытания и, по сути, увидели результат. После этого сказали. (Применение нового оружия, — Прим. Life.ru) — это тот случай, когда суета неуместна», — поделился с журналистами глава государства.
Путин также отметил, что хотя у России и достаточно другого оружия, появление ракетной системы «Орешник» укрепляет военные позиции страны. Кроме того, новинка — это не ядерное оружие, однако результаты его применения и мощность сопоставимы с ним.
«Особенно если в одном ударе несколько комплексов используются, я уже об этом сказал, такие же. Это кое-чего значит, правда?» — подытожил российский лидер.
Напомним, 21 ноября ВС России нанесли удар по объекту ОПК на Украине с помощью ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Также стало известно, что «Орешник» может уничтожать объекты на глубине в 4 этажа.
Life.ru