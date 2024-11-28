«Неоднократно пытались убить»: Путин озаботился безопасностью Трампа
Путин считает, что Дональду Трампу может угрожать опасность
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz
Новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу может угрожать опасность. С таким предостережением выступил президент РФ Владимир Путин.
«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы — вплоть до попытки убийства, причём неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — сказал Путин, добавив, что американская история видела всякое.
Напомним, позиция Дональда Трампа касательно украинского конфликта не пользуется популярностью у уходящего правительства Джо Байдена. Тающий американский режим пытается всячески навредить мирным намерениям республиканца. Бытует мнение, что США позволили Киеву бить своим оружием по России, чтобы усложнить миссию Трампа по урегулированию.