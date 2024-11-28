«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 14:41

«Неоднократно пытались убить»: Путин озаботился безопасностью Трампа

Путин считает, что Дональду Трампу может угрожать опасность

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу может угрожать опасность. С таким предостережением выступил президент РФ Владимир Путин.

«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы — вплоть до попытки убийства, причём неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — сказал Путин, добавив, что американская история видела всякое.

«Мир через силу»: Советник Трампа озвучил стратегию решения украинского конфликта
«Мир через силу»: Советник Трампа озвучил стратегию решения украинского конфликта

Напомним, позиция Дональда Трампа касательно украинского конфликта не пользуется популярностью у уходящего правительства Джо Байдена. Тающий американский режим пытается всячески навредить мирным намерениям республиканца. Бытует мнение, что США позволили Киеву бить своим оружием по России, чтобы усложнить миссию Трампа по урегулированию.

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Покушение на Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar