«Неоднократно пытались убить»: Путин озаботился безопасностью Трампа

«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы — вплоть до попытки убийства, причём неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — сказал Путин, добавив, что американская история видела всякое.