Жители Херсона остались без света на несколько дней
Роман Мрочко заявил, что электричества в Херсоне не будет несколько дней
Назначенный украинскими властями главой Херсона Роман Мрочко сообщил местным жителям, что электроэнергии в городе не будет нескольких дней. Кроме того, в административном центре ввели новый график подачи воды с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00, была организована доставка питьевой воды по районам.
«По худшим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток» — заявил Мрочко.
По его словам, восстановление электроснабжения на объектах критической инфраструктуры планируется только завтра. В Херсоне газ на данный момент есть, однако не все населённые пункты могут похвастаться этим — жителям домов без газоснабжения будет доставляться горячее питание.
Напомним, ранее был нанесён массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам. Под прицелом вновь оказалась украинская энергетическая инфраструктура. В Одессе, Кропивницком Кировоградской области Украины, а также Луцке и Ровно прогремели взрывы. На всей территории Украины фиксируют массовые отключения электроэнергии. Местные СМИ сообщили, что без света сидят украинцы из Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Сумской областей.
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