«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 16:17

Жители Херсона остались без света на несколько дней

Роман Мрочко заявил, что электричества в Херсоне не будет несколько дней

Назначенный украинскими властями главой Херсона Роман Мрочко сообщил местным жителям, что электроэнергии в городе не будет нескольких дней. Кроме того, в административном центре ввели новый график подачи воды с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00, была организована доставка питьевой воды по районам.

«По худшим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток» — заявил Мрочко.

По его словам, восстановление электроснабжения на объектах критической инфраструктуры планируется только завтра. В Херсоне газ на данный момент есть, однако не все населённые пункты могут похвастаться этим — жителям домов без газоснабжения будет доставляться горячее питание.

«Бессильная агония»: В ГД приметили кончину Украины на фоне указа стрелять в незнакомцев
«Бессильная агония»: В ГД приметили кончину Украины на фоне указа стрелять в незнакомцев

Напомним, ранее был нанесён массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам. Под прицелом вновь оказалась украинская энергетическая инфраструктура. В Одессе, Кропивницком Кировоградской области Украины, а также Луцке и Ровно прогремели взрывы. На всей территории Украины фиксируют массовые отключения электроэнергии. Местные СМИ сообщили, что без света сидят украинцы из Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Сумской областей.

Обложка ©

Shutterstosk / FOTODOM / Menna

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar