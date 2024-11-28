Жители Херсона остались без света на несколько дней

Назначенный украинскими властями главой Херсона Роман Мрочко сообщил местным жителям, что электроэнергии в городе не будет нескольких дней. Кроме того, в административном центре ввели новый график подачи воды с 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00, была организована доставка питьевой воды по районам.

«По худшим прогнозам, в Херсоне может не быть электричества несколько суток» — заявил Мрочко.