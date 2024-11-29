Ракета «Орешник» считается самым мощным оружием на сегодняшний день, и Россия использовала её исключительно для атак на военные и инфраструктурные объекты. Такую точку зрения высказал в беседе с нашими коллегами из ТАСС руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич.

«Это наиболее мощный тип вооружения на данный момент. Следует подчеркнуть, что Россия применяла это оружие только для нанесения ударов по военным и инфраструктурным целям, в отличие от украинского руководства, которое использовало американские и британские ракеты для атак на гражданское население», — отметил Елинчич.