В Словении сочли «Орешник» самым мощным оружием на сегодняшний день
Глава Словенской национальной партии Елинчич впечатлён мощностью «Орешника»
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Ракета «Орешник» считается самым мощным оружием на сегодняшний день, и Россия использовала её исключительно для атак на военные и инфраструктурные объекты. Такую точку зрения высказал в беседе с нашими коллегами из ТАСС руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич.
«Это наиболее мощный тип вооружения на данный момент. Следует подчеркнуть, что Россия применяла это оружие только для нанесения ударов по военным и инфраструктурным целям, в отличие от украинского руководства, которое использовало американские и британские ракеты для атак на гражданское население», — отметил Елинчич.
Напомним, что 21 ноября ВС России нанесли удар по цехам украинского завода «Южмаш» с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Также стало известно, что «Орешник» может уничтожать укреплённые объекты на глубине в 4 этажа.