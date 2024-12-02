6 фактов о картине Кустодиева «Купчиха за чаем», которые погрузят вас в пучину безысходности

Трудно найти человека, который не любил бы живопись Кустодиева: пасторальные картины о дореволюционной живописи, в которых до удивления чётко прописаны малейшие детали. Кустодиев был настоящим мастером своего дела. Но его самое известное полотно — «Купчиха за чаем» — таит в себе множество трагичных тайн.

1. Когда Кустодиев писал «Купчиху», купцов уже не существовало как класса

Картина «Купчиха за чаем» — одна из самых известных картин Кустодиева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kuba Puchajda

Картина была создана в 1918 году, уже после Октябрьской революции. Купцов тогда уже отменили как сословие. Это разрушило тот мир, в котором с рождения жил Кустодиев, а всю тоску и ностальгию по этому времени он вложил в картину.

2. Художник работал над картиной в разорённом войной городе

В 1918 году в Санкт-Петербурге жилось неважно: горожане столкнулись с отсутствием отопления и голодом. Кустодиев писал своему другу, театральному режиссёру Василию Лужскому, о том, как «все только и говорят кругом о еде да хлебе». Сам Кустодиев в то время много работал прямо из своего дома на Екатерингофском проспекте — в тот год он взял заказ на оформление города к годовщине революции.

3. Кустодиев болел туберкулёзом костей

Русский художник Кустодиев с женой Юлией. Фото © Wikipedia

Эти печальные новости о своём здоровье ему пришлось услышать в 1911 году. С тех пор болезнь прогрессировала: в позвоночнике образовалась опухоль — и с 1915 года художник уже не вставал с инвалидного кресла.

4. Кустодиеву очень помогала жена

Юлия Кустодиева прожила с художником всю жизнь. Когда ему оперировали опухоль, ей пришлось столкнуться с непростым выбором: возможности медицины того времени могли оставить подвижность только верхней или нижней половины тела. Юлия решила, что без рук художник жить не может, и на её плечи легла забота о потерявшем подвижность ног муже.

5. Главная героиня картины — на самом деле баронесса

Баронесса Галина Адеркас собственной персоной. Фото © Wikipedia

Дворянка Галина Владимировна Адеркас была близким другом четы Кустодиевых. Адеркасы были старинным дворянским родом из Астрахани, история рода начинается еще в XIII веке. Женщины из интеллигенции и дворянства часто служили моделями для Кустодиева.

6. Пейзаж-картины — собирательный образ городов средней полосы

Как мы уже писали ранее, с 1915 года Кустодиев был прикован к инвалидному креслу. Его комната стала его миром, так как он не выходил на улицу. Но художник всё равно помнил красоту русских купеческих городов: одноглавый храм с куполом, гостиный двор — все архитектурные элементы он изображал по памяти.