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Регион
29 ноября, 16:18

Патрушев: Соглашения о стабилизации цен на продукты подписали 36 регионов

Соглашения о стабилизации цен на продукты питания с производителями и торговыми сетями подписали 36 регионов России. Другим субъектам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также порекомендовали подписать такие документы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам совещания в правительстве, посвящённого продовольственному рынку.

«Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это, в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого борщевого набора. На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект», — сказал Патрушев.

Патрушев добавил, что ФАС будет советовать и другим регионам применять этот эффективный инструмент. Также он отметил, что власти РФ стимулируют ретейлеров к заключению долгосрочных контрактов с производителями овощей.

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Life.ru

Полина Никифорова
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