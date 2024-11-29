Патрушев: Соглашения о стабилизации цен на продукты подписали 36 регионов

Соглашения о стабилизации цен на продукты питания с производителями и торговыми сетями подписали 36 регионов России. Другим субъектам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также порекомендовали подписать такие документы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам совещания в правительстве, посвящённого продовольственному рынку.

«Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это, в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого борщевого набора. На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект», — сказал Патрушев.