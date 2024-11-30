ЦЕРН прекратил сотрудничество с научными учреждениями России и Белоруссии
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приняла решение о прекращении сотрудничества с научными учреждениями России и Белоруссии. Это затронет совместные научные проекты, однако сотрудничество с российскими учёными, работающими по другим соглашениям, будет продолжено, пишет портал Swissinfo.
В ЦЕРНе отметили, что отсутствие российских исследователей будет заметным, но организация сможет восполнить эту утрату. Также подчёркивается, что РФ имела статус государства-наблюдателя, не платила взносы в бюджет и никогда не была полноценным участником. Число белорусских же учёных в ЦЕРНе исторически было небольшим.
Напомним, что в марте было объявлено, что российских экспертов исключат из проектов ЦЕРН. По этой схеме планировалось уволить около 500 ученых из РФ. В Министерстве иностранных дел отметили, что такое решение организации является политически мотивированным. Впоследствии на Западе разработали изобретательную схему, позволяющую вновь привлечь российских исследователей к научным изысканиям.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff