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30 ноября, 14:46

Россиянка осталась единственной голодающей на заглохшем у Антарктиды лайнере

Все пассажиры сломавшегося лайнера SH Diana закончили голодовку, кроме россиянки

Пассажиры сломавшегося круизного лайнера SH Diana, который должен был совершить маршрут до Антарктиды, закончили голодовку, объявленную в качестве ответа на нежелание перевозчика компенсировать всю стоимость несостоявшегося тура. Единственной голодающей на судне осталась 46-летняя туристка из Волгограда Наталья Литвинова, она отказалась мириться с несправедливостью и продолжила голодать. Об этом ТАСС сообщил пассажир лайнера Илья Строков.

«Они (пассажиры — прим.Life.ru) сдались. Они практически не выходят из каюты, по слухам, с ними договорились», — поделился он.

Сейчас Литвинова чувствует себя хорошо, несмотря на то, что отказывается есть. В беседе с журналистами она посетовала, что уже не верит в возможность добиться цели таким путём.

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Напомним, ранее более 170 пассажиров, в том числе российские туристы, оказались заблокированными на круизном лайнере SH Diana в Антарктике из-за его неисправности. Россияне начали протестовать и организовали голодовку, в ответ на это компания Swan Hellenic предложила в качестве компенсации вернуть 50% от стоимости от круиза. Однако пассажиры потребовали возместить всю стоимость тура. По их словам, корабль уже вышел из порта в неисправном состоянии. Всего по маршруту предполагалось 17 остановок, но их было сделано только три.

Обложка ©

X / Swan Hellenic

Татьяна Миссуми
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