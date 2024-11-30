Россиянка осталась единственной голодающей на заглохшем у Антарктиды лайнере
Все пассажиры сломавшегося лайнера SH Diana закончили голодовку, кроме россиянки
Пассажиры сломавшегося круизного лайнера SH Diana, который должен был совершить маршрут до Антарктиды, закончили голодовку, объявленную в качестве ответа на нежелание перевозчика компенсировать всю стоимость несостоявшегося тура. Единственной голодающей на судне осталась 46-летняя туристка из Волгограда Наталья Литвинова, она отказалась мириться с несправедливостью и продолжила голодать. Об этом ТАСС сообщил пассажир лайнера Илья Строков.
«Они (пассажиры — прим.Life.ru) сдались. Они практически не выходят из каюты, по слухам, с ними договорились», — поделился он.
Сейчас Литвинова чувствует себя хорошо, несмотря на то, что отказывается есть. В беседе с журналистами она посетовала, что уже не верит в возможность добиться цели таким путём.
Напомним, ранее более 170 пассажиров, в том числе российские туристы, оказались заблокированными на круизном лайнере SH Diana в Антарктике из-за его неисправности. Россияне начали протестовать и организовали голодовку, в ответ на это компания Swan Hellenic предложила в качестве компенсации вернуть 50% от стоимости от круиза. Однако пассажиры потребовали возместить всю стоимость тура. По их словам, корабль уже вышел из порта в неисправном состоянии. Всего по маршруту предполагалось 17 остановок, но их было сделано только три.
X / Swan Hellenic