Россиянка осталась единственной голодающей на заглохшем у Антарктиды лайнере

Пассажиры сломавшегося круизного лайнера SH Diana, который должен был совершить маршрут до Антарктиды, закончили голодовку, объявленную в качестве ответа на нежелание перевозчика компенсировать всю стоимость несостоявшегося тура. Единственной голодающей на судне осталась 46-летняя туристка из Волгограда Наталья Литвинова, она отказалась мириться с несправедливостью и продолжила голодать. Об этом ТАСС сообщил пассажир лайнера Илья Строков.

«Они (пассажиры — прим.Life.ru) сдались. Они практически не выходят из каюты, по слухам, с ними договорились», — поделился он.