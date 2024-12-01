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30 ноября, 22:58

Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово, назвав инцидент терактом

Европейский союз выразил осуждение по поводу взрыва на канале Ибар Лепенац в городе Зубин-Поток, произошедшего на севере самопровозглашённой республики Косово, назвав происшествие терактом. В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчёркивается готовность оказать поддержку местным властям.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в организации подрыва, заявив, что считает это террористическим актом. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения, подчеркнув, что Белград не имеет отношения к произошедшему.

Последствия взрыва на водоканале в Косово. Обложка © Х / Admirim

А глава сербского МИД Марко Джурич предположил, что инцидент мог быть организован косовскими властями. Он также обратился к международным структурам с призывом провести объективное и открытое расследование.

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Ранее Life.ru писал, что разведка России нашла виновных в теракте на «Северных потоках». Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что подрыв российского газопровода был идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Президент РФ Владимир Путин также убеждён, что диверсией руководили спецслужбы США.

Обложка ©

Х / Admirim

Артём Гапоненко
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