Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово, назвав инцидент терактом
Европейский союз выразил осуждение по поводу взрыва на канале Ибар — Лепенац в городе Зубин-Поток, произошедшего на севере самопровозглашённой республики Косово, назвав происшествие терактом. В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчёркивается готовность оказать поддержку местным властям.
Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в организации подрыва, заявив, что считает это террористическим актом. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения, подчеркнув, что Белград не имеет отношения к произошедшему.
Последствия взрыва на водоканале в Косово. Обложка © Х / Admirim
А глава сербского МИД Марко Джурич предположил, что инцидент мог быть организован косовскими властями. Он также обратился к международным структурам с призывом провести объективное и открытое расследование.
Ранее Life.ru писал, что разведка России нашла виновных в теракте на «Северных потоках». Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что подрыв российского газопровода был идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США. Президент РФ Владимир Путин также убеждён, что диверсией руководили спецслужбы США.
Х / Admirim