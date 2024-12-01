Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово, назвав инцидент терактом

Европейский союз выразил осуждение по поводу взрыва на канале Ибар — Лепенац в городе Зубин-Поток, произошедшего на севере самопровозглашённой республики Косово, назвав происшествие терактом. В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчёркивается готовность оказать поддержку местным властям.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в организации подрыва, заявив, что считает это террористическим актом. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения, подчеркнув, что Белград не имеет отношения к произошедшему.

Последствия взрыва на водоканале в Косово. Обложка © Х / Admirim