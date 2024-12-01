Семья и верность: Минздрав рассказал Life.ru, как традиционные ценности исцеляют Россию от ВИЧ

В поддержку организована максимальная доступность теста на ВИЧ, который стал рутинным исследованием и по охвату населения в разы превышает показатели в странах Запада. В таком медицинском, научно выверенном подходе заложен дух реальной заботы о людях, естественным образом предотвращающий саму возможность стигмы, и альтернатива установкам, при которых под видом борьбы за преодоление ВИЧ-стигматизации по факту рекламируются особенности рискованного поведения затронутых сообществ как норма для всего общества.