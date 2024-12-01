Семья и верность: Минздрав рассказал Life.ru, как традиционные ценности исцеляют Россию от ВИЧ
Специалист Минздрава Мазус: Молодёжь в РФ заражается ВИЧ реже сверстников из ЕС
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vita_Dor
Российское здравоохранение продолжает демонстрировать ударные показатели в вопросе предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. Эпидемический процесс сохраняет статус стабильно контролируемого, а заболеваемость за последние восемь лет снизилась почти на 40% и достигла исторического минимума. Особенно успех выбранной стратегии заметен на фоне показателей зарубежных держав, заявил Life.ru во Всемирный день борьбы со СПИДом главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ Алексей Мазус.
По словам инфекциониста, наши методы настроены на создание безопасной в отношении ВИЧ среды, которая подразумевает отказ человека от рискованных поступков. Это реализуется через мотивацию с помощью традиционных ценностных ориентиров, популяризации роли семьи, любви, детей и верности. Они позволяют осознать ответственность за своё здоровье и здоровье близких.
В поддержку организована максимальная доступность теста на ВИЧ, который стал рутинным исследованием и по охвату населения в разы превышает показатели в странах Запада. В таком медицинском, научно выверенном подходе заложен дух реальной заботы о людях, естественным образом предотвращающий саму возможность стигмы, и альтернатива установкам, при которых под видом борьбы за преодоление ВИЧ-стигматизации по факту рекламируются особенности рискованного поведения затронутых сообществ как норма для всего общества.
По словам собеседника Life.ru, эффективность отечественного подхода проявляется в ежегодном снижении числа новых ВИЧ-инфицированных. Например, среди российской молодёжи доля новых случаев заражения практически вдвое меньше, чем в странах Европейского союза, заверил Мазус.
«Безусловно, это прямой эффект роста уровня и качества информированности россиян о ВИЧ/СПИДе», — подытожил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России на ранней стадии разработки находится вакцина против ВИЧ. Наши учёные хотят создать антигены, которые будут стимулировать организм вырабатывать антитела к различным вирусам. Параллельно методы борьбы с неизлечимым заболеванием создают и в США.