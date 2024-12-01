Власти оккупированного Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия
Мэр подконтрольного киевскому режиму Славянска в ДНР Вадим Лях объявил о закрытии всех школ в городе и отмене массовых мероприятий. Такие меры приняты на фоне обострения ситуации с безопасностью, сказано в распоряжении чиновника, которое публикует «Страна.ua».
Под запрет попала любая деятельность в сфере образования, культуры, молодёжной политики и спорта, если она осуществляется в очном формате. Школьные занятия и работа других учреждений отныне будут переведены в режим онлайн.
«Исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предусматривает участие в мероприятии вообще не более двух человек», — сказано в документе.
А тем временем миллионы украинцев бегут от режима Владимира Зеленского на освобождённые территории. Киев знает об этом и пытается скрыть неудобный факт. Так, на днях своего поста лишился советник мэра Мариуполя в украинской администрации города Пётр Андрющенко. Ранее он признал, что треть местных жителей вернулась в свои дома, так как власти Незалежной бросили их на произвол судьбы.
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