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1 декабря, 04:12

Власти оккупированного Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия

Мэр подконтрольного киевскому режиму Славянска в ДНР Вадим Лях объявил о закрытии всех школ в городе и отмене массовых мероприятий. Такие меры приняты на фоне обострения ситуации с безопасностью, сказано в распоряжении чиновника, которое публикует «Страна.ua».

Под запрет попала любая деятельность в сфере образования, культуры, молодёжной политики и спорта, если она осуществляется в очном формате. Школьные занятия и работа других учреждений отныне будут переведены в режим онлайн.

«Исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предусматривает участие в мероприятии вообще не более двух человек», — сказано в документе.

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А тем временем миллионы украинцев бегут от режима Владимира Зеленского на освобождённые территории. Киев знает об этом и пытается скрыть неудобный факт. Так, на днях своего поста лишился советник мэра Мариуполя в украинской администрации города Пётр Андрющенко. Ранее он признал, что треть местных жителей вернулась в свои дома, так как власти Незалежной бросили их на произвол судьбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / D.Alimkin

Илья Пушкарев
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