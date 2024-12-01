Власти оккупированного Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия

Мэр подконтрольного киевскому режиму Славянска в ДНР Вадим Лях объявил о закрытии всех школ в городе и отмене массовых мероприятий. Такие меры приняты на фоне обострения ситуации с безопасностью, сказано в распоряжении чиновника, которое публикует «Страна.ua».

Под запрет попала любая деятельность в сфере образования, культуры, молодёжной политики и спорта, если она осуществляется в очном формате. Школьные занятия и работа других учреждений отныне будут переведены в режим онлайн.