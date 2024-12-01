Первый залп ATACMS по России запустил обратный отсчёт до катастрофы на Украине

Мощь западного оружия, которым воспользовалась Украина для ударов вглубь РФ, сильно преувеличена. В информационном смысле эти ракетные обстрелы очень громкие, но в целом никак не влияют на общую ситуацию на фронте. Поэтому у России нет нужды рассматривать возможность ядерного удара, заявил политик и журналист Максим Шевченко.

«ATACMS никак не смогут сделать так, чтобы уменьшились эти чудовищные кладбища до горизонта на Украине, где лежат сотни тысяч людей, которых погнали на войну. Эти ракеты ни на что не влияют, это всё шумиха, призванная вовлечь Москву в некие политические процессы, которые не имеют ни малейшего смысла. Всё решается на поле боя. А на поле боя Россия доминирует», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Политик сравнил американские ракеты ATACMS с немецкими снарядами «Фау-1» и «Фау-2», которые применяла гитлеровская армия для атаки британских городов в 1945-м, когда исход Второй мировой войны был уже понятен. Он напомнил, что тогда немецкие снаряды хаотично били по Лондону, тем самым приближая катастрофу.

«Точно так же и сегодня эти американские ATACMS, а также британские дальнобойные ракеты, которые есть у Украины, уже никак не смогут повлиять на то, что она скоро потеряет Купянск, Часов Яр, Курахово, территории на Запорожском направлении и так далее», — высказался Шевченко.