Глава МВД ФРГ не нашла доказательств вины РФ в крушении самолёта DHL в Литве
Грузовой самолет компании DHL разбился на подлете к Вильнюсскому аэропорту. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis
На данный момент отсутствуют доказательства участия России в падении самолета курьерской службы DHL в Литве, сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер газете Handelsblatt.
При этом она отметила, что Германия отправила специалистов для тщательного расследования инцидента. В то же время Фезер без конкретных оснований обвинила Россию в увеличении диверсионной активности и призвала к усилению охраны критически важной инфраструктуры.
Как писал Life.ru, 25 ноября утром самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился, столкнувшись с жилым домом во время подхода к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб. На борту находились всего четыре человека, остальные получили травмы и были госпитализированы. Следственные органы изучают несколько возможных причин происшествия, включая взрыв грузов, теракт или ошибку пилотирования.