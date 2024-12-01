Глава МВД ФРГ не нашла доказательств вины РФ в крушении самолёта DHL в Литве

На данный момент отсутствуют доказательства участия России в падении самолета курьерской службы DHL в Литве, сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер газете Handelsblatt.

При этом она отметила, что Германия отправила специалистов для тщательного расследования инцидента. В то же время Фезер без конкретных оснований обвинила Россию в увеличении диверсионной активности и призвала к усилению охраны критически важной инфраструктуры.