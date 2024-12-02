В Совфеде рассказали, кто дал отмашку на начало грузинского «майдана»
Косачёв: Внешнеполитическая служба ЕС подстрекает протесты в Грузии
Последствия протестов в Грузии. Фото © Telegram / Алексей Пушков
Внешнеполитическая служба Евросоюза подогревает беспорядки в Грузии, которые начались вечером 28 ноября. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
«Первые «коктейли Молотова» были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей — незаконными. Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС – подстрекатели», — утверждает сенатор.
Новая глава Евродипломатии Кая Каллас, сменившая на этом посту Жозепа Борреля, говорит, что она совсем на него не похожа, однако их заявления почти всегда воинственны и мало чем различаются. К примеру, ранее она решила вновь заговорить об отправке европейских солдат на Украину, но теперь из-за неё неспокойно стало и в Грузии, правительство которой обвиняют в том, что они стараются подавить насильственный захват власти в своей стране.