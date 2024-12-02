Внешнеполитическая служба Евросоюза подогревает беспорядки в Грузии, которые начались вечером 28 ноября. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Первые «коктейли Молотова» были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей — незаконными. Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС – подстрекатели», — утверждает сенатор.