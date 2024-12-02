Большой театр пожаловался на бот-атаки в день начала продаж билетов на «Щелкунчика»
Большой театр сообщил о бот-атаках на сайт в день начала продаж билетов на «Щелкунчика»
Государственный академический Большой театр России пожаловался на бот-атаки на свой официальный сайт в день начала продаж билетов на балет «Щелкунчик». Тем не менее, обошлось без серьёзных проблем в работе сайта.
«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьёзных проблем не обнаружено», — заявили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.
Напомним, что именно 2 декабря Большой театр начал продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик», купить их можно только на официальном сайте. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить паспорт. Кроме того, приобрести билет можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей. При этом сайт Большого театра упал уже в первые минуты после старта продажи. При этом билеты на балет, который покажут 17 декабря, раскупили за две минуты.
Life.ru