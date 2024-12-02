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2 декабря, 08:54

Большой театр пожаловался на бот-атаки в день начала продаж билетов на «Щелкунчика»

Большой театр сообщил о бот-атаках на сайт в день начала продаж билетов на «Щелкунчика»

Государственный академический Большой театр России пожаловался на бот-атаки на свой официальный сайт в день начала продаж билетов на балет «Щелкунчик». Тем не менее, обошлось без серьёзных проблем в работе сайта.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьёзных проблем не обнаружено»,заявили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

Минимальная стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре составит 1250 руб.
Минимальная стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре составит 1250 руб.

Напомним, что именно 2 декабря Большой театр начал продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик», купить их можно только на официальном сайте. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить паспорт. Кроме того, приобрести билет можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей. При этом сайт Большого театра упал уже в первые минуты после старта продажи. При этом билеты на балет, который покажут 17 декабря, раскупили за две минуты.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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