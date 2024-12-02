В Совфеде назвали катализатор переговоров с Украиной

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости начала переговоров между РФ и Украиной в следующем году. Он считает, что нынешнее положение дел на фронте говорит о том, что откладывать больше нельзя.

«Я считаю, что тупиковая ситуация, которая искусственно создаётся Западом и киевским нынешним режимом Владимира Зеленского, действительно становится драматичной и, скорее всего, приведёт к тому, что контакты и переговоры о том, как завершить этот кризис, будут активизированы в следующем году», — высказался сенатор в беседе с «Лентой.ру».