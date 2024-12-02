В Совфеде назвали катализатор переговоров с Украиной
Сенатор СФ Карасин допускает переговоры с Украиной в 2025 году из-за тупика
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости начала переговоров между РФ и Украиной в следующем году. Он считает, что нынешнее положение дел на фронте говорит о том, что откладывать больше нельзя.
«Я считаю, что тупиковая ситуация, которая искусственно создаётся Западом и киевским нынешним режимом Владимира Зеленского, действительно становится драматичной и, скорее всего, приведёт к тому, что контакты и переговоры о том, как завершить этот кризис, будут активизированы в следующем году», — высказался сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Несмотря на то, что Россия изначально планирует обеспечить собственные интересы страны, мысли о переговорах в 2025 году не затихают. До этого политик и журналист Максим Шевченко вовсе назвал конкретную дату проведения разговора. По его словам, обсуждение, возможно, пройдёт 20 января 2025 года после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. О вероятности мирных переговоров в начале нового года высказалась и глава Совфеда Валентина Матвиенко. По её личной оценке, вероятность такого исхода событий более высокая, чем такой попытки не будет сделано вообще. А в Кремле назвали условие России для урегулирования украинского конфликта.
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