Прокуратура направила в суд Москвы дело украинской журналистки Соколовской

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу украинской журналистки Янины Соколовской, которую обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Она обвиняется по ст. 207.3 УК РФ. В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано в публикации.