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2 декабря, 14:15

Прокуратура направила в суд Москвы дело украинской журналистки Соколовской

Украинская журналистка Янина Соколовская. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yanina sokolovskaya

Украинская журналистка Янина Соколовская. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yanina sokolovskaya

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу украинской журналистки Янины Соколовской, которую обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Она обвиняется по ст. 207.3 УК РФ. В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано в публикации.

Следствие установило, что Соколовская с марта по май 2022 года публиковала в открытом доступе в личном телеграм-канале заведомо недостоверные сведения о действия Армии России на Украине.

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Почему силовики охотятся за самой известной в России украинской журналисткой Яниной Соколовской

Напомним, уголовное дело в отношении Янины Соколовской за распространение фейков о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине было возбуждено в июле прошлого года. 8 августа она была заочно арестована. Ранее журналистка много раз посещала общественно-политические шоу на российском телевидении, став завсегдатаем громких скандалов из-за клеветы в эфире. 14 октября её объявили в международный розыск.

Юрий Лысенко
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