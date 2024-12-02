В Кремле объяснили перенос «Игр дружбы» на 2025 год

Перенос «Всемирных игр дружбы» необходим для того, чтобы обеспечить состав участников мероприятия и его соревновательность. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.