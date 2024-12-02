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2 декабря, 17:54

В Кремле объяснили перенос «Игр дружбы» на 2025 год

Песков: Перенос «Игр дружбы» обеспечит соревновательность мероприятия

Перенос «Всемирных игр дружбы» необходим для того, чтобы обеспечить состав участников мероприятия и его соревновательность. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков о переносе «Игр дружбы». Видео. © Life.ru

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Напомним, в июле стало известно, что «Всемирные игры дружбы» будут проводиться не в минувшем сентябре, а в 2025 году. Впоследствии эту информацию подтвердили организаторы, пояснив, что решение было принято, чтобы дать спортсменам возможность восстановиться после крупных соревнований, что пройдут летом. Однако сегодня появился указ президента Владимира Путина, в котором говорится, что «Игры дружбы» отложены до особого распоряжения главы государства.

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Александр Юнашев
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