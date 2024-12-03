Акт исторической справедливости: Общественники потребовали сделать Александра Суворова святым

Легендарный полководец Александр Суворов занимает особое место в пантеоне национальных героев нашей страны. Своё вдохновение и силы генералиссимус черпал в православной вере и, как известно, не потерпел ни одного поражения. Именно поэтому сегодня, когда патриотизм и национальная гордость играют ключевую роль в консолидации общества на фоне спецоперации, необходимо причислить основоположника русской военной теории к лику святых, уверен председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Письмо с просьбой о канонизации Суворова депутат Брянской облдумы адресовал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Парламентарий напомнил, что великодушие и человечность полководца, которые сочетались с благочестием и праведностью в военных подвигах и отношении к солдатам, подчёркивают глубоко христианский подход генералиссимуса к службе Отечеству.

«Событие обретает дополнительную значимость в свете того, что герои, проявившие доблесть и отвагу, сегодня награждаются медалью Суворова — государственной наградой, учреждённой для чествования заслуг в укреплении обороноспособности и защиты интересов России», — сказано в письме, которое предоставили Life.ru.

По словам председателя движения, достичь заветной цели можно лишь путём объединения усилий. Причисление Суворова к лику святых — это шанс подарить будущим поколениям пример преданности и истинной веры, уверен Иванов.