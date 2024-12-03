Песков: Россия продолжает СВО до достижения всех поставленных задач
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Специальная военная операция (СВО) на Украине продлится до достижения всех поставленных целей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач», — отметил представитель Кремля.
Слова Пескова прозвучали в контексте заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неослабевающей поддержке Киева со стороны Запада.
Напомним, ранее Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки состояла в том, чтобы оценить намерения лидера киевского режима на урегулирование конфликта. Также Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что Германия будет поддерживать Украину до самого конца.