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3 декабря, 09:41

Песков: Россия продолжает СВО до достижения всех поставленных задач

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Специальная военная операция (СВО) на Украине продлится до достижения всех поставленных целей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач», — отметил представитель Кремля.

Слова Пескова прозвучали в контексте заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неослабевающей поддержке Киева со стороны Запада.

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Напомним, ранее Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки состояла в том, чтобы оценить намерения лидера киевского режима на урегулирование конфликта. Также Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что Германия будет поддерживать Украину до самого конца.

Александр Юнашев
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