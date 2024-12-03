Россиянин, застрявший на лайнере по пути в Антарктиду, заявил, что конфликт с туроператором решён
Пассажир лайнера SH Diana Строков заявил, что конфликт с Swan Hellenic решён
Российский турист Илья Строков, который застрял на круизном лайнере SH Diana, не дойдя до Антарктиды из-за поломки, отметил, что конфликт с туроператором можно считать решённым. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА «Новости».
«Комментировать ничего нельзя. Единственное, что могу сказать: решение вопроса меня устраивает. Конфликт исчерпан», — заявил он.
Напомним, несколько русских и китайских туристов организовали голодовку на борту лайнера SH Diana в знак протеста из-за того, что судно так и не дошло до конечной точки маршрута — Антарктиды, застряв из-за поломки двигателя. При этом компания, организовавшая путешествие, отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. Россиянка Наталья Литвинова, которая копила на поездку три года, не согласилась с этими условиями. Она требовала ваучер на два года с возможностью выбора этого же круиза. Судя по всему, компания согласилась с её требованиями.
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