Легенда советского кино Немоляева поделилась впечатлениями от съёмок в клипе Шнурова

Актриса Светлана Немоляева, известная зрителям по ролям в таких культовых фильмах, как «Служебный роман» и «Гараж», поделилась подробностями своего участия в клипе группы «Ленинград». Звезда отечественного кино рассказала, что снялась в видео на песню Сергея Шнурова после личной встречи с лидером рок-группы. Об этом актриса сообщила в интервью изданию «Абзац».

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, призналась, что её отношения с матом в музыке Шнурова далеко не самые тёплые. Она открыто заявила, что не разделяет его подход к использованию нецензурной лексики в песнях, однако, несмотря на это, согласилась принять участие в проекте. Причиной этого стало личное знакомство с Сергеем.

«Я нецензурные слова ненавижу, поэтому поставила условие: если всё будет прилично, без нецензурщины, я соглашусь. Конечно, это была авантюра, но я решила попробовать», — поделилась Немоляева. Актриса призналась, что не может оценить с профессиональной точки зрения музыку группы «Ленинград», для неё важнее было, чтобы на съёмочной площадке соблюдали определённые нормы поведения. «Главное, чтобы всё было прилично», — подчеркнула она.

Особое внимание в интервью актриса уделила первому знакомству с Сергеем Шнуровым. По её словам, артист продемонстрировал к ней большую вежливость и уважение, что стало приятным сюрпризом. Он продумал образ для первой встречи так, чтобы это соответствовало статусу актрисы. Немоляева отметила, что Шнуров не только не нарушил условие по поводу «приличия», но и проявил тактичность и внимание к её возрасту.