Южнокорейская вона достигла самого низкого уровня после введения военного положения

Согласно данным торгов, южнокорейская вона подешевела к доллару на 1,5% на фоне введения военного положения в стране. Так, на 17:25 по Москве, один доллар стоит 1424,86 воны, сообщает агентство «Рёнхап».

«Это самый низкий уровень с 26 октября 2022 года, когда местная валюта упала до 1432,4 воны в ходе внутрибанковских торгов», — говорится в публикации.