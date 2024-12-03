Южнокорейская вона достигла самого низкого уровня после введения военного положения
Южнокорейская вона упала на 1,5% к доллару после введения военного положения
Согласно данным торгов, южнокорейская вона подешевела к доллару на 1,5% на фоне введения военного положения в стране. Так, на 17:25 по Москве, один доллар стоит 1424,86 воны, сообщает агентство «Рёнхап».
«Это самый низкий уровень с 26 октября 2022 года, когда местная валюта упала до 1432,4 воны в ходе внутрибанковских торгов», — говорится в публикации.
Кроме того, курс биткоина к корейской воне упал на 30%. В 2024 году южнокорейская денежная единица не раз обгоняла американский доллар по объёмам торгов на криптобиржах.
Напомним, сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, запретив работу парламента и политических партий. Все СМИ и издательства должны были перейти под контроль командования военного положения, а всему медицинскому персоналу было предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдалась лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. После принятия депутатами резолюции об отмене военного положения военные покинули здание парламента Южной Кореи в Сеуле.
TACC / AP / Ahn Young-joon