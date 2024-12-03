Председатель «Грузинской мечты» прокомментировал слухи об уходе с поста
Гарибашвили опроверг, что уходит из правящей партии «Грузинская мечта»
Ираклий Гарибашвили. Обложка © Wikipedia / Giorgi Kakulia
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг информацию о том, что покидает пост председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он подчеркнул, что по-прежнему продолжает работать на своей позиции.
«Я хочу подчеркнуть, что продолжаю работать на позиции председателя «Грузинской мечты», являюсь членом нашей команды, а вся другая информация не соответствует действительности», — заявил Гарибашвили.
Ранее грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари Архи» утверждал, что Гарибашвили якобы покинул свой пост.
Напомним, что с 28 ноября в городах Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и не планирует уходить, несмотря на истечение своего срока на посту. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, и накануне в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов. Премьер-министр поделился, что оппозиция Грузии не смогла реализовать сценарий украинского Майдана в стране.