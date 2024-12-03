«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 18:46

Председатель «Грузинской мечты» прокомментировал слухи об уходе с поста

Гарибашвили опроверг, что уходит из правящей партии «Грузинская мечта»

Ираклий Гарибашвили. Обложка © Wikipedia / Giorgi Kakulia

Ираклий Гарибашвили. Обложка © Wikipedia / Giorgi Kakulia

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг информацию о том, что покидает пост председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он подчеркнул, что по-прежнему продолжает работать на своей позиции.

«Я хочу подчеркнуть, что продолжаю работать на позиции председателя «Грузинской мечты», являюсь членом нашей команды, а вся другая информация не соответствует действительности», — заявил Гарибашвили.

Ранее грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари Архи» утверждал, что Гарибашвили якобы покинул свой пост.

«Нам нужен труп»: Грузинская оппозиция обнажила своё истинное лицо
«Нам нужен труп»: Грузинская оппозиция обнажила своё истинное лицо

Напомним, что с 28 ноября в городах Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и не планирует уходить, несмотря на истечение своего срока на посту. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, и накануне в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов. Премьер-министр поделился, что оппозиция Грузии не смогла реализовать сценарий украинского Майдана в стране.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar