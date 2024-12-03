Президент Южной Кореи рискует стать преступником из-за неподчинения парламенту

«Если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию Национального собрания, это будет считаться как незаконным, так и преступным деянием», — цитирует его газета The Korea Herald.

По словам Чо Гука, необходимо провести проверку на предмет того, соответствовала ли процедура введения военного положения законодательству. Он также утверждает, что ни одно из необходимых условий не было соблюдено.