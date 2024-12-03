Президент Южной Кореи рискует стать преступником из-за неподчинения парламенту
Оппозиция Южной Кореи: Неподчинение президента парламенту считается преступлением
Неподчинение президента Южной Корки Юн Сок Ёля решению Национального парламента об отмене военного положения будет считаться незаконным и преступным деянием. Соответствующее заявление сделал редседатель южнокорейской оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук.
«Если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию Национального собрания, это будет считаться как незаконным, так и преступным деянием», — цитирует его газета The Korea Herald.
По словам Чо Гука, необходимо провести проверку на предмет того, соответствовала ли процедура введения военного положения законодательству. Он также утверждает, что ни одно из необходимых условий не было соблюдено.
Напомним, сегодня Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. В связи с этим в стране запрещалась работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны были перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу приказали вернуться на работу в течение 48 часов. Однако русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. После голосования депутатов военные покинули здание парламента. В Кремле заявили, что внимательно наблюдает за тревожной ситуацией в Южной Корее.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon