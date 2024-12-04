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4 декабря, 06:02

Сын Байдена пытался выплатить огромный долг за жильё безделушкой со своим лицом

Хантер Байден пытался выплатить долг за жильё предметом искусства со своим лицом

Хантер Байден с отцом. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Хантер Байден с отцом. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Сын покидающего пост лидера США Джо Байдена Хантер остался должен за аренду жилья 300 тысяч долларов (более 31 млн рублей) и пытался выплатить эту сумму предметом искусства с собственным изображением. Об этом рассказал управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, которому должен Байден-младший.

«Хантер был нашим арендатором в Венис, Калифорния. Не платил арендную плату больше года. Пытался заплатить артами, сделанными с его лица. <...> Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо», — саркастично написал он на своей странице в соцсетях.

Также арендодатель отметил, что как только Хантер заехал в дом, он сменил все замки и у хозяев не осталось доступа к жилью.

Стало известно, кто подтолкнул Джо Байдена помиловать его сына Хантера
Стало известно, кто подтолкнул Джо Байдена помиловать его сына Хантера

Напомним, ранее президент США решил помиловать сына по двум судебным делам. Присяжные признали Хантера Байдена виновным в хранении оружия, также его обвиняли его в уклонении от уплаты налогов. Сам подсудимый заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости, после чего «готов помогать людям».

Николай Рюмин
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