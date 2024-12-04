Сын Байдена пытался выплатить огромный долг за жильё безделушкой со своим лицом
Хантер Байден пытался выплатить долг за жильё предметом искусства со своим лицом
Хантер Байден с отцом. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana
Сын покидающего пост лидера США Джо Байдена Хантер остался должен за аренду жилья 300 тысяч долларов (более 31 млн рублей) и пытался выплатить эту сумму предметом искусства с собственным изображением. Об этом рассказал управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, которому должен Байден-младший.
«Хантер был нашим арендатором в Венис, Калифорния. Не платил арендную плату больше года. Пытался заплатить артами, сделанными с его лица. <...> Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо», — саркастично написал он на своей странице в соцсетях.
Также арендодатель отметил, что как только Хантер заехал в дом, он сменил все замки и у хозяев не осталось доступа к жилью.
Напомним, ранее президент США решил помиловать сына по двум судебным делам. Присяжные признали Хантера Байдена виновным в хранении оружия, также его обвиняли его в уклонении от уплаты налогов. Сам подсудимый заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости, после чего «готов помогать людям».