Сын Байдена пытался выплатить огромный долг за жильё безделушкой со своим лицом

Сын покидающего пост лидера США Джо Байдена Хантер остался должен за аренду жилья 300 тысяч долларов (более 31 млн рублей) и пытался выплатить эту сумму предметом искусства с собственным изображением. Об этом рассказал управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, которому должен Байден-младший.

«Хантер был нашим арендатором в Венис, Калифорния. Не платил арендную плату больше года. Пытался заплатить артами, сделанными с его лица. <...> Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо», — саркастично написал он на своей странице в соцсетях.