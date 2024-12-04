Это был не астероид: Эксперт объяснил, что на самом деле упало на Якутию

Директор Омского планетария Владимир Крупко рассказал, что вчера жители Якутии наблюдали вовсе не астероид, а метеороид. Его слова приводит ТОП24, утверждая, что Крупко — человек, который знает о космосе в Омске больше всех.

«Это метеороид, вероятность, что долетел до Земли, мала, такие довольно часто летают, надо просто мониторить околоземное пространство, такие (небесные светила. — Прим. Life.ru) не опасны. Астероиды намного больше», — пояснил эксперт.

Пояснение от Роскосмоса. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»