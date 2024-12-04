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4 декабря, 09:27

Это был не астероид: Эксперт объяснил, что на самом деле упало на Якутию

Эксперт Крупко: В Якутии упал не астероид, а метеороид

Директор Омского планетария Владимир Крупко рассказал, что вчера жители Якутии наблюдали вовсе не астероид, а метеороид. Его слова приводит ТОП24, утверждая, что Крупко — человек, который знает о космосе в Омске больше всех.

«Это метеороид, вероятность, что долетел до Земли, мала, такие довольно часто летают, надо просто мониторить околоземное пространство, такие (небесные светила. — Прим. Life.ru) не опасны. Астероиды намного больше», — пояснил эксперт.

Пояснение от Роскосмоса. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Пояснение от Роскосмоса. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Метеороид — это небольшие астероиды размеров от 1 до 10 метров, которые движутся в межпланетном пространстве. По сути, метеороиды — это осколки комет и астероидов, которые образуется в результате распада кометы или столкновения астероидов.

«Прошёл над атмосферой»: МЧС отреагировало на падение астероида в Якутии
«Прошёл над атмосферой»: МЧС отреагировало на падение астероида в Якутии

Напомним, ранее в Уральском федеральном университете сообщили, что 3 декабря на территорию России рухнет небольшой астероид диаметром около метра. Он не представлял угрозы, так как сгорел в атмосфере. Учёные смогли заранее определить появление астероида COWEPC5 и рассчитать его траекторию. Согласно расчётам, скорость небесного тела при входе в атмосферу достигала 15–16 км/с. Жители Якутии поделились видеозаписями редкого явления.

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Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Алена Пенчугина
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