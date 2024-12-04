Захарова сочла преждевременным обсуждать план Трампа по Украине
Предполагаемый план кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по урегулированию ситуации в Украине является неофициальным документом, и обсуждать его на данном этапе преждевременно. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, появившийся распоряжении журналистов перечень предложений — это ещё не официальный документ, а, скорее, идеи, которые он и его команда высказывали для обсуждения.
«Не уверена, что стоит на официальном уровне обсуждать эти идеи, так как они не являются официальными. Думаю, это пока преждевременно», — сказала Захарова.
Она напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что мы готовы рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, с учётом реальных условий и обозначенных нами интересов.
Ранее были раскрыты подробности так называемого плана Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он включает в себя отказ Украины от территорий и членства в НАТО. Однако уже известно, что власти Украины, представители Европейского Союза и некоторые законодатели в США выступят против этих предложений. А новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вовсе заявил о «страшной угрозе» для Вашингтона в случае, если Киев подпишет невыгодное для себя соглашение с Москвой.
Роман Наумов/URA.RU/ТАСС