Захарова сочла преждевременным обсуждать план Трампа по Украине

Предполагаемый план кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по урегулированию ситуации в Украине является неофициальным документом, и обсуждать его на данном этапе преждевременно. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, появившийся распоряжении журналистов перечень предложений — это ещё не официальный документ, а, скорее, идеи, которые он и его команда высказывали для обсуждения.

«Не уверена, что стоит на официальном уровне обсуждать эти идеи, так как они не являются официальными. Думаю, это пока преждевременно», — сказала Захарова.