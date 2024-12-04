Американский журналист Такер Карлсон не является тайным эмиссаром избранного президента США Дональда Трампа, вопреки расхожему мнению в Сети. Знаменитый интервьюер прибыл в Москву и пообщался с главой МИД Росси Сергеем Лавром с ровно противоположной целью, уверен полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

По его словам, Трамп мог отправить Карлсона в нашу страну для «рыхления информационной почвы», что подразумевает анализ общественного мнения и подготовку людей к предстоящим мирным переговорам по Украине. Эти переговоры ожидаются сразу после вступления нового американского лидера в должность.