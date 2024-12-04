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4 декабря, 13:33

«Рыхление почвы»: Полковник ФСБ объяснил скрытый смысл визита Карлсона в Москву

Полковник ФСБ Пинчук: Карлсон приехал в РФ в рамках информкампании Трампа

Американский журналист Такер Карлсон не является тайным эмиссаром избранного президента США Дональда Трампа, вопреки расхожему мнению в Сети. Знаменитый интервьюер прибыл в Москву и пообщался с главой МИД Росси Сергеем Лавром с ровно противоположной целью, уверен полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

По его словам, Трамп мог отправить Карлсона в нашу страну для «рыхления информационной почвы», что подразумевает анализ общественного мнения и подготовку людей к предстоящим мирным переговорам по Украине. Эти переговоры ожидаются сразу после вступления нового американского лидера в должность.

«Процесс подготовки общественного мнения осуществляется с участием раскрученных медийных фигур. И, конечно же, Карлсон — одна из главных звёзд в обойме трамповской информационной политики», — сказал Пинчук в беседе с «Царьградом».

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Напомним, Такер Карлсон записал интервью с Сергеем Лавровым. Для этого журналист прилетел в Москву. Первое фото с интервью показала Мария Захарова. Позже дипломат рассказала, о чём говорили Лавров и Карлсон. Тем временем анонс интервью с главой МИД РФ набрал уже почти шесть миллионов просмотров.

Обложка ©

TACC / EPA / LUKAS COCH

Борис Эльфанд
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