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5 декабря, 10:41

Ребёнку, которого изуродовал отчим в Кузбассе, сделают пластику в Москве

Львова-Белова: Изуродованному отчимом ребёнку из Прокопьевска сделают пластику

Ребёнку из Прокопьевска, которому отчим изрезал лицо и самостоятельно криво заштопал, планируют сделать пластическую операцию в столичной клинике. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова журналистам в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства.

«Я сегодня еду к нему в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, – это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии», — заявила Львова-Белова в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства.

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Напомним, ранее в Прокопьевске Кемеровской области мальчик сбежал от садистов-родителей. Он прятался в местном магазине среди коробок и вылезал только ночью, чтобы немного поесть. Супруги арестованы, им предъявлены обвинения в истязании и неисполнении воспитательных обязанностей. Отчим уже признался, что резал малышу лицу, а после самостоятельно зашивал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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