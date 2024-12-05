Ребёнку, которого изуродовал отчим в Кузбассе, сделают пластику в Москве
Львова-Белова: Изуродованному отчимом ребёнку из Прокопьевска сделают пластику
Ребёнку из Прокопьевска, которому отчим изрезал лицо и самостоятельно криво заштопал, планируют сделать пластическую операцию в столичной клинике. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова журналистам в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства.
«Я сегодня еду к нему в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, – это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии», — заявила Львова-Белова в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства.
Напомним, ранее в Прокопьевске Кемеровской области мальчик сбежал от садистов-родителей. Он прятался в местном магазине среди коробок и вылезал только ночью, чтобы немного поесть. Супруги арестованы, им предъявлены обвинения в истязании и неисполнении воспитательных обязанностей. Отчим уже признался, что резал малышу лицу, а после самостоятельно зашивал.
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