Российская система «Млечный путь» спрогнозировала полёт астероида над Якутией
Траекторию полёта астероида C0WEPC5, который сгорел над Якутией, спрогнозировала российская система обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он также отметил, что эту систему продвигают в странах БРИКС.
«Прогноз по астероиду мы сделали с помощью этой системы — который у нас в Западной Сибири-то упал <...> С частными компаниями устанавливаем средства обнаружения в различных странах [БРИКС]. Повышаем информативность. Идёт работа», — заявил Борисов журналистам.
Напомним, в Уральском федеральном университете сообщили, что 3 декабря на территорию России рухнет небольшой астероид диаметром около метра. Он не представлял угрозы, так как сгорел в атмосфере. Учёным удалось заранее определить появление астероида COWEPC5 и рассчитать его траекторию. Скорость небесного тела при входе в атмосферу достигала 15–16 км/с. Жители Якутии поделились видеозаписями редкого явления.
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