«Горошина в тайге»: Уральские учёные приступили к поискам места падения астероида в Якутии

Учёный из NASA Питер Дженнискенс, а также энтузиасты из Канады и России заинтересовались астероидом, который упал в Якутии. Однако опередить западных коллег планируют отечественные учёные, которые хотят отправить экспедицию к месту падения небесного тела. Об этом рассказал член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

Он отметил, что найти фрагменты астероида очень важно для науки, потому что это дешевле, чем отправлять миссию в космос. Учёный не исключил, что на обломках небесного тела могут быть обнаружены новые минералы. Однако с поиском уже возникли трудности.