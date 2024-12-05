«Горошина в тайге»: Уральские учёные приступили к поискам места падения астероида в Якутии
URA.ru: Уральские физики пытаются найти место падения астероида в Якутии
Учёный из NASA Питер Дженнискенс, а также энтузиасты из Канады и России заинтересовались астероидом, который упал в Якутии. Однако опередить западных коллег планируют отечественные учёные, которые хотят отправить экспедицию к месту падения небесного тела. Об этом рассказал член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.
Он отметил, что найти фрагменты астероида очень важно для науки, потому что это дешевле, чем отправлять миссию в космос. Учёный не исключил, что на обломках небесного тела могут быть обнаружены новые минералы. Однако с поиском уже возникли трудности.
«Люди ночью, в мороз, стояли, ждали и снимали. И то, что видео много, очень хорошо, но точных привязок к местности нет. Попробуйте найти горошину в тайге! Для расчёта места падения нужно чётко знать точку», — сказал эксперт в URA.ru.
Напомним, ранее в Уральском федеральном университете сообщили, что 3 декабря на территорию России рухнет небольшой астероид диаметром около метра. Он не представлял угрозы, так как сгорел в атмосфере. Учёные смогли заранее определить появление астероида COWEPC5 и рассчитать его траекторию. Согласно расчётам, скорость небесного тела при входе в атмосферу достигала 15–16 км/с. Жители Якутии зафиксировали падение небесного тела и поделились видеозаписями редкого явления.
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