Не просто одинокий остров: Китай вновь напомнил о главной «красной линии» в отношениях с США

Вопрос Тайваня — главная красная черта в отношениях Китая с США, которую Вашингтону не следует пересекать. Об этом на брифинге напомнил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя турне главы тайваньской администрации Лай Циндэ через американскую территорию.

«Тайваньский вопрос является первой красной чертой, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях. Сепаратистские действия несовместимы с миром и стабильностью в Тайваньском проливе», — подчеркнул дипломат.

Пекин призвал Вашингтон не говорить о Тайване как о суверенном государстве, прекратить официальные обмены с тайбэйской администрацией, а также перестать обесценивать принцип «одного Китая» и не поддерживать сепаратистов на острове.