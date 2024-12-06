Не просто одинокий остров: Китай вновь напомнил о главной «красной линии» в отношениях с США
МИД КНР назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях с США
Вопрос Тайваня — главная красная черта в отношениях Китая с США, которую Вашингтону не следует пересекать. Об этом на брифинге напомнил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя турне главы тайваньской администрации Лай Циндэ через американскую территорию.
«Тайваньский вопрос является первой красной чертой, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях. Сепаратистские действия несовместимы с миром и стабильностью в Тайваньском проливе», — подчеркнул дипломат.
Пекин призвал Вашингтон не говорить о Тайване как о суверенном государстве, прекратить официальные обмены с тайбэйской администрацией, а также перестать обесценивать принцип «одного Китая» и не поддерживать сепаратистов на острове.
«Никто не должен недооценивать твёрдую решимость, волю и мощные способности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — отметил Линь Цзянь.
«Принцип одного Китая» гласит, что существует лишь один Китай, а его неизменной частью является и остров Тайвань, власть на котором исходит исключительно от китайского правительства. Пекин будет готов начать войну, если остров вдруг заявит права на независимость, которую ему пытаются привить США, несмотря на многочисленные предостережения от властей КНР. На Тайване, кстати, говорят, что случай с Украиной позволил администрации извлечь для себя ценные уроки.
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