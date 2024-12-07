Юбилейный митинг адептов евроинтеграции в Тбилиси «потушили» водомётами
Спецназ начал преследование протестующих после разгона митинга в Тбилиси
Десятая по счёту антиправительственная акция у здания грузинского парламента близка к завершению. По данным МВД республики, 6 и 7 декабря протестующие вновь обстреляли силовиков из фейерверков, вынудив спецназ задействовать водомёты.
В настоящий момент сторонники евроинтеграции страны вытеснены с площади Первой республики, дорогу к ней вдоль проспекта Руставели перекрыли полицейские со щитами. Митингующих оттесняют на прилегающие переулки. По данным РИА «Новости», иногда спецназ совершает быстрые перемещения большими отрядами вслед за бастующими.
Протесты в Тбилиси. Видео © X / Neil Hauer / Katie Shoshiashvili
По словам премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, попытка оппозиции провернуть в стране украинский сценарий полностью провалилась. Между тем организаторы беспорядков ищут способы обострить массовые волнения. Один из сценариев предусматривает демонстративную гибель ребёнка, а другой — взрыв.