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6 декабря, 23:21

Юбилейный митинг адептов евроинтеграции в Тбилиси «потушили» водомётами

Спецназ начал преследование протестующих после разгона митинга в Тбилиси

Десятая по счёту антиправительственная акция у здания грузинского парламента близка к завершению. По данным МВД республики, 6 и 7 декабря протестующие вновь обстреляли силовиков из фейерверков, вынудив спецназ задействовать водомёты.

В настоящий момент сторонники евроинтеграции страны вытеснены с площади Первой республики, дорогу к ней вдоль проспекта Руставели перекрыли полицейские со щитами. Митингующих оттесняют на прилегающие переулки. По данным РИА «Новости», иногда спецназ совершает быстрые перемещения большими отрядами вслед за бастующими.

Протесты в Тбилиси. Видео © X / Neil Hauer / Katie Shoshiashvili

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Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских бюрократов устроить «майдан»

По словам премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, попытка оппозиции провернуть в стране украинский сценарий полностью провалилась. Между тем организаторы беспорядков ищут способы обострить массовые волнения. Один из сценариев предусматривает демонстративную гибель ребёнка, а другой — взрыв.

Обложка ©

X / George Melashvili

Илья Пушкарев
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