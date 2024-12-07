Стало известно, как высокая ключевая ставка ЦБ отразилась на внутренних процессах в России
Чистяков: Высокая ставка ЦБ негативно влияет на технологический суверенитет РФ
Президент Евразийской ассоциации бизнеса Максим Чистяков раскритиковал Центробанк за высокую ключевую ставку. В рамках Международной недели бизнеса в Уфе он заявил, что это негативно влияет не только на бизнес, но и на достижение технологического суверенитета в стране, пишет РИА «ФедералПресс».
«Малому и среднему предпринимательству в регионах отводится ведущая роль. Именно по показателям развития малого и среднего бизнеса определяется экономика той или иной страны. На малом и среднем бизнесе всё держится», — подчеркнул Чистяков.
Он считает, что одной из приоритетных задач сейчас является развитие предпринимательства, но для этого нужны определённые условия. По мнению Чистякова, ключевая ставка ЦБ в размере 21%, напротив, мешает росту бизнеса в России.
«Получается, мы ходим по замкнутому кругу. Такое ощущение складывается, что Центробанк — это какой-то отдельный орган, который сам устанавливает законы», — сказал президент Евразийской ассоциации бизнеса.
По словам Чистякова, ЦБ повышает ключевую ставку, а правительство субсидирует. Однако для технологического суверенитета должно быть всё сбалансировано. Он отметил, что для выпуска качественных товаров нужны хорошие решения в области бизнеса и нормальные условия.
Ранее сообщалось, что Центробанк в декабре может увеличить размер ключевой ставки до 23% на весь последующий год. В настоящее время она составляет 21%. В ЦБ подчёркивают, что это необходимо для снижения уровня инфляции до 4%. Регулятор посоветовал россиянам настроиться на продолжительный период жёсткой денежно-кредитной политики. Однако есть и альтернатива повышению ключевой ставки. Курс рубля можно стабилизировать путём интервенций на валютном рынке. Для интервенций Центробанку на данный момент доступны золото и юани.
Life.ru