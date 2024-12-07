Стало известно, как высокая ключевая ставка ЦБ отразилась на внутренних процессах в России

Президент Евразийской ассоциации бизнеса Максим Чистяков раскритиковал Центробанк за высокую ключевую ставку. В рамках Международной недели бизнеса в Уфе он заявил, что это негативно влияет не только на бизнес, но и на достижение технологического суверенитета в стране, пишет РИА «ФедералПресс».

«Малому и среднему предпринимательству в регионах отводится ведущая роль. Именно по показателям развития малого и среднего бизнеса определяется экономика той или иной страны. На малом и среднем бизнесе всё держится», — подчеркнул Чистяков.

Он считает, что одной из приоритетных задач сейчас является развитие предпринимательства, но для этого нужны определённые условия. По мнению Чистякова, ключевая ставка ЦБ в размере 21%, напротив, мешает росту бизнеса в России.

«Получается, мы ходим по замкнутому кругу. Такое ощущение складывается, что Центробанк — это какой-то отдельный орган, который сам устанавливает законы», — сказал президент Евразийской ассоциации бизнеса.