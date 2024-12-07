Лавров объяснил спутниковые снимки с военными кораблями России в порту Сирии
Лавров – о выводе кораблей из Тартуса: В Средиземноморье идут военные учения
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на появившиеся в СМИ слухи о том, что Россия якобы отвела корабли с базы в сирийском Тартусе, заявил, что в Средиземноморье проводятся военные учения.
«Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», — сказал министр.
Напомним, что Сергей Лавров принимает участие в Дохийском форуме в Катаре, где обсуждается также ситуация в Сирии. А в этом время в Средиземном море российские ВМФ и ВКС проводят пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в рамках учений. Начальник Генштаба РФ Герасимов в ходе телефонной беседы уведомил о них коллегу из США Брауна.
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