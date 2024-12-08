Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea заявил , что Соединённые Штаты Америки хотят втянуть его страну в военный конфликт на Украине.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает Бухарест как средство для продолжения конфронтации в регионе. Джеорджеску также отметил, что подобная политика могла повлиять на отмену президентских выборов в Румынии.