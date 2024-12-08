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Регион
8 декабря, 01:27

Джеорджеску заявил, что США хотят втянуть Румынию в украинский конфликт

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Realitatea заявил, что Соединённые Штаты Америки хотят втянуть его страну в военный конфликт на Украине.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает Бухарест как средство для продолжения конфронтации в регионе. Джеорджеску также отметил, что подобная политика могла повлиять на отмену президентских выборов в Румынии.

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Ранее Кэлин Джеорджеску обвинил Конституционный суд в совершении государственного переворота, комментируя решение об аннулировании результатов первого тура выборов. Напомним, именно Джеорджеску одержал победу в первом туре, набрав 22,93% голосов. Однако теперь весь процесс начнётся заново.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Артём Гапоненко
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