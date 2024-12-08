Слишком громкую фанатку Лепса вывели с концерта в Петербурге

На концерте Григория Лепса в Петербурге одну из его самых активных поклонниц вывели из зала. Оказалось, что женщина просто «пела громче» самого исполнителя, сообщает SHOT.

Фанатка находилась на балконе БКЗ «Октябрьский» и активно подпевала каждой песне, иногда перебивая голос артиста. Соседям по ряду это быстро надоело, они вызвали охрану для решения проблемы. Когда секьюрити подошли, женщина отказалась уходить, заявив, что раз она купила билет, то имеет право петь на концерте. В итоге её все же выпроводили из зала. По некоторым данным, она была в состоянии алкогольного опьянения.