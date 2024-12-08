Слишком громкую фанатку Лепса вывели с концерта в Петербурге
SHOT: В Петербурге на концерте Лепса из зала вывели фанатку, которая громко пела
На концерте Григория Лепса в Петербурге одну из его самых активных поклонниц вывели из зала. Оказалось, что женщина просто «пела громче» самого исполнителя, сообщает SHOT.
В Петербурге на концерте Лепса из зала вывели фанатку. Видео © SHOT
Фанатка находилась на балконе БКЗ «Октябрьский» и активно подпевала каждой песне, иногда перебивая голос артиста. Соседям по ряду это быстро надоело, они вызвали охрану для решения проблемы. Когда секьюрити подошли, женщина отказалась уходить, заявив, что раз она купила билет, то имеет право петь на концерте. В итоге её все же выпроводили из зала. По некоторым данным, она была в состоянии алкогольного опьянения.
Вообще у Лепса много фанаток и все они абсолютно разного возраста. Одна из них, кстати, даже смогла захватить его сердце — Аврора Киба. Девушка уже почти жена исполнителя. Артист не раз заявлял о большой любви и даже планирует завести с 18-летней красавицей детей. Изменять возлюбленной Лепс тоже не планирует и говорит, что «уже старенький» для этого.
Telegram / БКЗ Октябрьский