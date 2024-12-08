Озвучен ключевой вопрос для мирного договора между Россией и Украиной

Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам с Россией ещё ничего не значат. В первую очередь наша страна будет смотреть на условия, которые выдвинет киевский режим. Если они окажутся неприемлемыми, то диалог вряд ли состоится. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

«На каких условиях Украина хочет заключить сделку, какова фактура этих переговоров, и соответствует ли эта сделка российским национальным интересам, поставленным целям по демилитаризации и денацификации Украины?» — задался эксперт вопросом в беседе с 360.ru.

Он также напомнил, что сейчас власть в США находится в руках Джо Байдена и его администрации. Трамп приступит к своим обязанностям только во второй половине января. Поэтому строить какие-либо планы, основываясь на словах республиканца, политолог считает преждевременным.