Озвучен ключевой вопрос для мирного договора между Россией и Украиной
Политолог Блохин: Сделка с Украиной состоится, только если РФ устроят условия
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru. Фото © kremlin.ru, Telegram / V_Zelenskiy_official
Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам с Россией ещё ничего не значат. В первую очередь наша страна будет смотреть на условия, которые выдвинет киевский режим. Если они окажутся неприемлемыми, то диалог вряд ли состоится. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.
«На каких условиях Украина хочет заключить сделку, какова фактура этих переговоров, и соответствует ли эта сделка российским национальным интересам, поставленным целям по демилитаризации и денацификации Украины?» — задался эксперт вопросом в беседе с 360.ru.
Он также напомнил, что сейчас власть в США находится в руках Джо Байдена и его администрации. Трамп приступит к своим обязанностям только во второй половине января. Поэтому строить какие-либо планы, основываясь на словах республиканца, политолог считает преждевременным.
«Всякие планы одного, другого, третьего — это предварительно. <…> Надо дождаться прихода Трампа и его реальных политических шагов, реальных действий», — заключил Блохин.
Ранее Life.ru писал, что Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом начать действовать. Американский политик отметил, что пора приступать к переговорам с Украиной. Он считает, что в этом вопросе России может помочь Китай. Кроме того, будущий хозяин Белого Дома заявил о готовности Владимира Зеленского к диалогу. По мнению Трампа, надо немедленно прекратить огонь и остановить это «безумие». Кремль изучил предложение избранного президента США и напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому нужно отменить свой же декрет.