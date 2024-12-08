Источник в Кремле: Оппозиция Сирии гарантировала безопасность военных баз России

Вооружённая сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — говорится в сообщении.