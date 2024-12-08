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Регион
8 декабря, 18:18

Источник в Кремле: Оппозиция Сирии гарантировала безопасность военных баз России

Вооружённая сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о заходе сирийской оппозиции в Тартус на берегу Средиземного моря, где находится российская военная база. Днём МИД РФ заявил о приведении военных баз России в Сирии в повышенную боеготовность.

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Напомним, масштабное наступление вооружённой оппозиции Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо началось 27 ноября. Противники Башара Асада взяли под контроль Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Как заявили в МИД РФ, Асад согласился покинуть свой пост и уехал из страны.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Никита Никонов
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