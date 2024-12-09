Протестующие в Сербии после ЧП на вокзале разлили краску у здания горсобрания

В сербском городе Нови-Сад протестующие устроили акцию у здания городского собрания, облив вход красной краской, символизирующей кровь. Как сообщает портал 021, участники также оставили на асфальте надписи с обвинениями в адрес властей. Акция прошла в ответ на трагедию, произошедшую 1 ноября, когда обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале привело к гибели 15 человек, включая троих детей.

Также демонстранты перекрыли мост и улицу Жарка Зренянина. Оппозиция настаивала на отставке мэра Милана Джурича, однако городской совет отклонил это предложение, несмотря на столкновения у здания собрания.

Протесты охватили и другие города. В Белграде студенты и сторонники оппозиции провели 15-минутную тихую блокаду главного бульвара и нескольких улиц. Участники держали плакаты с призывами наказать виновных в трагедии и критикой властей.

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ситуацию, отметив, что в протестах прослеживается аналогия с событиями в других странах.