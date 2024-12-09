Протестующие в Сербии после ЧП на вокзале разлили краску у здания горсобрания
Акция у здания городского собрания в городе Нови-Сад. Обложка © Х / Bora Novaković
В сербском городе Нови-Сад протестующие устроили акцию у здания городского собрания, облив вход красной краской, символизирующей кровь. Как сообщает портал 021, участники также оставили на асфальте надписи с обвинениями в адрес властей. Акция прошла в ответ на трагедию, произошедшую 1 ноября, когда обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале привело к гибели 15 человек, включая троих детей.
Также демонстранты перекрыли мост и улицу Жарка Зренянина. Оппозиция настаивала на отставке мэра Милана Джурича, однако городской совет отклонил это предложение, несмотря на столкновения у здания собрания.
Протесты охватили и другие города. В Белграде студенты и сторонники оппозиции провели 15-минутную тихую блокаду главного бульвара и нескольких улиц. Участники держали плакаты с призывами наказать виновных в трагедии и критикой властей.
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ситуацию, отметив, что в протестах прослеживается аналогия с событиями в других странах.
«Государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают», — заявил Вучич.
Ранее в Грузии рассказали о специальной подготовке участников протестов в Тбилиси. Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что зачинщики протестов и беспорядков вышли на улицы хорошо подготовленными и обученными своими кураторами. Например, митингующие хорошо знали, как скрывать свои лица, чтобы их личность нельзя было установить даже по камерам. Столкновения начались после парламентских выборов, в которых победу одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», а также решения отложить вопрос о вступлении в ЕС до 2028 года.