Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине, если сможет

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что работает над завершением военного конфликта на Украине. Его слова приводит NBC News.

Политик предупредил, что Киеву не стоит рассчитывать на те же объёмы военной помощи, какие были при администрации Джо Байдена. «Вероятно», добавил Трамп, поддержка Украины от США сократится.