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8 декабря, 20:00

Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине, если сможет

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что работает над завершением военного конфликта на Украине. Его слова приводит NBC News.

Политик предупредил, что Киеву не стоит рассчитывать на те же объёмы военной помощи, какие были при администрации Джо Байдена. «Вероятно», добавил Трамп, поддержка Украины от США сократится.

Рассуждая о перспективах урегулирования конфликта, Трамп заявил, что сделает это, «если сможет».

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Напомним, Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в ходе церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. По данным СМИ, в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.

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Артур Лапсаков
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