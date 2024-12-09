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8 декабря, 22:49

Елена Вяльбе назвала открытие Олимпиады в Париже разочарованием года

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала главные события спортивного года. По её мнению, зимняя Спартакиада стала самым значимым и позитивным событием. Она подчеркнула высокий уровень проведения соревнований в России.

«Разочарование года — открытие Олимпийских игр и участие мужчин в женских соревнованиях», — отметила Вяльбе в беседе со Sport24.

Напомним, открытие Олимпиады состоялось 26 июля и впервые прошло не на стадионе, а на улицах Парижа и на реке Сене. Шоу вызвало широкий резонанс. В частности, в Греции, на родине Олимпийских игр, его раскритиковали, назвав проявлением «краха цивилизации» из-за постановки, где трансвеститы изображали Тайную вечерю.

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Президент России Владимир Путин также выразил возмущение по поводу сцен на открытии Олимпийских игр в Париже, заявив, что они были оскорбительными для христиан. По словам российского лидера, демонстрация подобных материалов задевала чувства миллионов верующих, что, по его мнению, недопустимо.

Артём Гапоненко
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