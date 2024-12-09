«Я был в ярости»: Мбаппе рассказал об отношениях с Мессии после трагичного финала ЧМ-2022
Мбаппе признался, что злился на Лионеля Месси после проигрыша на ЧМ-2022
Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Обложка © Х / FabrizioRomano
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что после поражения в финале чемпионата мира 2022 года от сборной Аргентины он был зол на Лионеля Месси, с которым на тот момент они играли за ПСЖ. Cлова 25-летнего француза приводит RMC Sport со ссылкой на Canal+.
При этом, как отметил Мбаппе, это не повлияло на его уважение к аргентинцу.
«Я был в ярости, но ты уважаешь его, потому что это Месси. Мы оба растопили этот лёд — смеялись над тем, как сражались друг с другом. У нас остались воспоминания о том финале. Я думаю, что он сблизил нас», — рассказал Мбаппе.
Напомним, в 2022 году сборная Аргентины во главе с Месси выиграла чемпионат мира в Катаре, победив Францию в финале. Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти Аргентина выиграла со счётом 4:2. Месси был признан лучшим игроком турнира, забив 7 голов. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата, поразив ворота соперников 8 раз.
Ранее Life.ru писал, что аргентинец Лионель Месси пополнил список трофеев титулом самого ценного игрока североамериканской футбольной лиги MLS в 2024 году. За 19 матчей он забил 20 голов и сделал 16 ассистов — пятый результат в истории дивизиона. В среднем спортсмен забивал 2,18 гола за 90 минут, что является абсолютным рекордом лиги. Несмотря на успехи Месси и Ко, «Интер Майами» не смог добраться даже до 1/4 плей-офф MLS из-за поражения «Атланте Юнайтед» с россиянином Алексеем Миранчуком в составе.