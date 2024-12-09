«Я был в ярости»: Мбаппе рассказал об отношениях с Мессии после трагичного финала ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что после поражения в финале чемпионата мира 2022 года от сборной Аргентины он был зол на Лионеля Месси, с которым на тот момент они играли за ПСЖ. Cлова 25-летнего француза приводит RMC Sport со ссылкой на Canal+.

При этом, как отметил Мбаппе, это не повлияло на его уважение к аргентинцу.

«Я был в ярости, но ты уважаешь его, потому что это Месси. Мы оба растопили этот лёд — смеялись над тем, как сражались друг с другом. У нас остались воспоминания о том финале. Я думаю, что он сблизил нас», — рассказал Мбаппе.